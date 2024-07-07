Cumhurbaşkanı’ndan önemli ifadeler: Gazze için umut var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Dönüşte ise, açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı’ndan önemli ifadeler: Gazze için umut var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretinin ardından açıklamalarda yaptı.

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GAZZE HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı, dönüş esnasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin merak ettiği sorularını yanıtlayan Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında ateşkesin olacağının aktardı. İşte Erdoğan’ın önemli mesajları…

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“Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için "anbean" diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir.

Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları. İsrail bu caniliği, bu vahşeti daha fazla sürdürmemeli. İsrail bu katliamları devam ettirmek noktasında ayak diremeyi artık bırakmalı ve bu insanlık dışı saldırıları sonlandırmalıdır.”

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