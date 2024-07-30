Açlık ve Yoksulluk sınırı ne kadar oldu? İşte açıklanan rakamlar…

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, düzenli olarak her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ve tek başına yaşayan bir ferdin ne kadar ihtiyacı olduğu aktarıldı.

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Ekonomik şartların zorlaştığı Türkiye’de fırsatçılık ve fahiş fiyat artışıyla beraber işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelindiği gözler önüne serildi.

AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA DAYANDI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.234,43 TL ’ye çıktı. Bekar çalışan bir kişinin yaşama maliyeti ise 24 bin 901 lira oldu.

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YOKSULLUK SINIRI 60 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 62.652,87 TL’ olarak açıklandı. Gıda harcaması tutarına yılbaşına göre gelen ek yük 4.185 TL olmuştur. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise son yedi ayda 13.633 TL artış göstermiştir.

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