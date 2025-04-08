Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e gönderme: Korkunun ecele faydası yok! İşte, önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek istiyorum, korkunun, paniğin ecele faydası yoktur. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında davamıza hizmet eden AK Parti'mizin fedakar mensuplarına saygılarımı gönderiyorum. Toplantımızın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.

Dayanışma ayı olan Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalıştık. Sahur sofralarıyla iftar sofralarıyla bu mübarek günün hakkını vermeye çalıştık. Şov yada reklam için değil bir kişinin daha elini tutmak için yaptık. Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba gösterdiğini gördük. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan projeler imza attı. Bayramda büyüklerimizi ziyaret ettik, küçüklerimizi sevindirdik. Kendi vatandaşlarımızla birlikte yurtdışındaki kardeşlerimize de el uzattık.

"SAVAŞ SUÇU İŞLENEN HAYDUTLUĞA TANIK OLDUK"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

Küresel siyonist lobinin baskıları karşısında nasıl dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyeceğiz, hakkı aramaya devam edeceğiz. Gazze'deki katliamların bir an önce son bulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye faydası olmayacağına inanıyoruz. Biz nasıl kendi bölgemizde huzur istiyorsak Gazze'de Lübnan'da da aynı huzuru istiyoruz. Gazzeli mazlumlar gibi ihtiyaç duydukları her aşamada Suriyeli kardeşlerimizin de yanında olacağız.

Bu vesileyle bir gerçeği sizlerle bir kez daha hatırlatmak isterim. Bizi bugünlere getiren garip gurebanın duasıdır. Tüm badireleri onların samimi duasıyla atlattık. Bugün de yola dualarla devam ediyoruz.

"SİYASETTE KÜFRE YER YOKTUR"

Siyasi polemiklerden uzak durmaya önem verdik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Nobranlıklarını, haddi aşan küstahlıklarını çoğu zaman ya sabır diyerek görmezden geldik. Bunu da had bildirmekten çekindiğimiz için değil Ramazan'ın hürmetine saygımızdan yaptık. Onlar seviyeyi daha da düşürdü. Biz sabrettikçe onlar daha kışkırtıcı söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi, bizim soğuk kanlı tutumumuzu zayıflık olarak algıladılar Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Kavga, karmaşa, gerilim siyasetin değil barbarlığın sembolüdür. Siyasette vandallığa, şiddette özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Her kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP demokratik zeminde siyaset yapan bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. CHP Genel Başkanı sağduyulu davranmak yerine yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. Yolsuzluğu ortaya çıkaran MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayarak suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalışmıştır.

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"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR"

Suç örgütünün kimleri haraca bağladığını CHP şürekası çok iyi biliyor. Telaşla suç bastırma yoluna gitmelerinin sebebi budur. Bu ucuz siyasettir, bunun adı milletin aklıyla alay etmektir. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek istiyorum, korkunun, paniğin ecele faydası yoktur.

Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak yargının boynunun borcudur. Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecek. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ SEÇMENİNİN BAŞINI YERE EĞDİRDİ"

Yıllar geçiyor ama CHP liderleri "Dayan yorgo ile yetiş yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Bu CHP'li halkımıza da büyük bir haksızlıktır, hürmetsizliktir. Çünkü CHP başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin başını da yere eğdirdi. Biz rakibimiz de olsa hiçbir parti başkanının böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP seçmeninin de içine sinmediğine inanıyorum. Milletine karşı kibirli, batı karşısında aciz olan böyle bir şahıs CHP başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenilerini ekleriz. CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından partimiz olarak rahatsız değiliz ama bizim üzüntümüz demokrasimiz içindir. Son 3 haftada şahit olduklarımız 1940'ların CHP'si neyse şimdiki CHP'nin aynı olduğunu bize hatırlattı.

"MİLLETİMİZ CUNTA DÖNEMLERİ HARİÇ BUNLARA İKTİDAR YÜZÜ GÖSTERMEDİ"

CHP'nin faşist zihniyetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Hiçbir zaman serbest seçimleri, demokrasiyi kabullenemedi, Bunlar hep oyun oynadı, takiye yaptı. Uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçince neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiklerini 3 haftada bize tekrar hatırlattılar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.

Ortalığı velveleye verenler yine kaybedecek, yine bunlar avuçlarını yalayacaktır. Darbe ve cunta dönemleri hariç milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi. Bunlara itimat etmedi, yalanlarına iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. İki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi AK Parti teşkilatı yine sağduyulu olup aklı selim hareket edecektir.

"MİLLETLE İNATLAŞMANIN SONU HÜSRAN OLACAKTIR"

Biz husumetin, öfkenin diliyle değil 23 yıldır olduğu gibi yine gönül dili ile konuşacağız. Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimize sahip çıkacağız. Kadromuzun Türkiye'ye kazandıracağı daha çok eser, hizmet var. Nice badirelerle karşılaştık, nice zorluklarla karşılaştık nice kumpaslara uğradık ama 23 yıl boyunca bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız. Ülke ve milletin meselelerini çözerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz. Sizlerde Terörsüz Türkiye için 85 milyon olarak kardeşliğimizi güçlendirecek hususlara odaklanmanızı istiyorum. Sokak hayvanları konusunda Belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum AK Parti'nin yönettiği belediyeler çocuklarının kendini en güvende hissettiği şehirler olmalıdır. Çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine aldanmayacağız. Kanunları kullanarak daha fazla can yanmadan, daha fazla anne babanın yüreğine evlat acısı düşmeden bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız. Tarım ve ilgili bakanlıklarımıza gerekli talimatı verdik. Kanun uygulanıp uygulanmadığını denetleyip gerekli cezayı müeyyidelerde bulunacaklardır. Direnç gösteren muhalefet milletin feryadına kulak verip kanunu tıpış tıpış uygulayacaktır. Milletle inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır.

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