Beyaz Saray'da büyük ders: Trump'ın Erdoğan ayrıcalığı Netanyahu'yu ters köşe etti! İşte, önemli detaylar...

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a Türkiye’yi şikâyet etmek için gelen Netanyahu’ya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük bir övgü ile bahsederek “Sorunu çözerim ama makul olman lazım” diyerek ayar vermesi İsrail Başbakanını şaşkına çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitmişti.

ZİYARETİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE’YDİ!

Ziyarettin en önemli gündem maddesinden biri şüphesiz Türkiye’nin Suriye’deki varlığı oldu.

Netanyahu’nun daha kimse sormamışken Suriye konusunu açarak Türkiye’nin Suriye’de varlık göstermesinden rahatsız olduklarını belirtmesi Netanyahu’nun oval ofise Türkiye’yi şikâyet etmeye geldiğini gösterdi.

NETANYAHU, BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Fakat ortak basın toplantısının son dakika iptal edildiği görüşmede Binyamin Netanyahu, Suriye’de Türkiye karşısında Washington’dan umduğu desteği bulamadı.

Donald Trump’ın Binyamin Netanyahu’yu Suriye’de Türkiye ile karşı karşıya gelmemesi noktasında uyarması ise İsrail Başbakanını tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

TRUMP’IN TÜRKİYE İKAZI

Oval ofise Türkiye’yi şikâyet etmek için gelen Netanyahu’nun şikâyet ettiği liderin Donald Trump tarafından büyük bir övgü ile bahsedilmesi ve daha sonra Trump’ın Netanyahu’nun gözlerinin içine bakarak “Sorunu çözerim ama makul olman lazım” diyerek ayar vermesi önemli bir mesajdı.

Netanyahu’nun Türkiye ile karşı karşıya gelmemek için arabulucu olmasını istediği Donald Trump, oval ofiste düzenlenen toplantıda şu ifadelere yer verdi:

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“TÜRKİYE İLE VE LİDERİYLE ÇOK ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR!”

"Erdoğan adında bir adamla harika ilişkilerim var. Kendisini duydunuz mu? Ben onu severim, ve o da beni sever. Ve Erdoğan'ı sevdiğim için basının çok sinirleneceğini biliyorum. Ama kendisini severim. O da beni sever ve aramızda hiçbir zaman bir sorun olmadı. Çok şey yaşadık. Hiçbir zaman bir sorun olmadı.

Ve başbakana (Netanyahu'ya) dedim ki; Netanyahu eğer Türkiye ile bir sorun varsa bunu gerçekten çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile ve lideriyle çok çok iyi bir ilişkim olduğunu biliyorsunuz. Ve bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden umarım sorun olmaz.

"ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİM, 2000 YILDIR KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI”

Şimdi bunları söyledikten sonra bunun (Suriye'de Esed rejimini devirenin) Türkiye olduğuna inanıyorum ve ona (Erdoğan'a) bunun için tebrikler dedim. 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız. Suriye'yi ele geçirdiniz, farklı isimlerle de olsa bunu yaptınız ama aynı şey bu. Ben ele geçirdiğinizi söyledim. O (Erdoğan), 'hayır hayır hayır, ben değildim' dedi. 'Sen olduğunu söyledim ama sorun değil, söylemek zorunda değilsin.' dedim. Sonra (Erdoğan) dedi ki, belki de bir bakıma bendim.

“(NETANYAHU) SEN DE MAKUL OLMAK ZORUNDASIN!”

Bakın, o sert bir adam ve zeki biri. Ve hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı, biliyorsunuz. Netanyahu'nun Türkiye ile yaşadığı herhangi bir sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'ya dönerek) Yani, makul olduğun sürece tabi. Sen de makul olmak zorundasın"

TRUMP’IN ERDOĞAN’A YÖNELİK ÖVGÜLERİ İLK DEĞİL!

ABD Başkanı Donald Trump daha öncede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etmişti.

Yine Suriye’de eli kanlı Esed rejiminin alaşağı edildiği devrimde de Trump "Suriye’de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler.” değerlendirmesini yapmıştı.

Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve çok güçlü bir adam olduğunu belirterek, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi ve ekledi: Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." ifadelerine yer verdi.

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