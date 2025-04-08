Yumurta fiyatlarına zam: İhracat, kış verimsizliği ve Ramazan etkisiyle fiyatlar yükseldi

Üreticiler, Dış Piyasayı Tercih Ediyor

Konya'dan yumurta üreticisi Gökhan Kırman, iç piyasa ile ihracat arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor: "Yurt dışına sattığımızda peşin ödeme alıyoruz, iade riski yok. İç piyasada ise ödemeler 3-4 ay gecikiyor, üstüne bir de iade riski var. Bu nedenle üreticiler doğal olarak ihracatı tercih ediyor." Bu durum, iç piyasada arzın daha da kısıtlanmasına yol açıyor.