Yumurta fiyatlarına zam: İhracat, kış verimsizliği ve Ramazan etkisiyle fiyatlar yükseldi. İşte, ayrıntılar...
Yumurta fiyatları, son birkaç ayda hızla artarak vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. 2024 yılı Aralık ayında 100-120 TL arasında satılan 30'lu yumurta kolisi, Nisan 2025 itibarıyla marketlerde 250 TL'yi aşmış durumda.
Bazı bölgelerde fiyatlar 170-180 TL civarına düşse de büyük şehirlerde ve zincir marketlerde fiyatlar 310 TL'ye kadar çıkabiliyor. Organik yumurtaların fiyatı ise 400 TL'yi geçerek rekor kırmış durumda.
Peki, bu hızlı artışın sebepleri neler?
Yumurta üreticileri, iç piyasa ile ihracat arasındaki dengesizlikten dolayı fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor. Türkiye, ABD'deki kuş gribi vakaları sonrası önemli bir yumurta ihracat merkezi haline geldi. Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerin de devreye girmesiyle Türkiye, 15 bin tonluk yumurta ihracatı için anlaşmalar yaptı.
Bu durum, iç piyasada arzın azalmasına neden olarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Kış verim düşüşü ve Ramazan ayında artan talep de fiyatları tetikleyen diğer faktörler arasında yer alıyor.
Üreticiler, Dış Piyasayı Tercih Ediyor
Konya'dan yumurta üreticisi Gökhan Kırman, iç piyasa ile ihracat arasındaki farkı şu şekilde açıklıyor: "Yurt dışına sattığımızda peşin ödeme alıyoruz, iade riski yok. İç piyasada ise ödemeler 3-4 ay gecikiyor, üstüne bir de iade riski var. Bu nedenle üreticiler doğal olarak ihracatı tercih ediyor." Bu durum, iç piyasada arzın daha da kısıtlanmasına yol açıyor.
Fiyat Artışında Aracılar Etkili Mi?
İstanbul halinde esnaf Remzi Saygın, yumurta fiyatlarındaki farkın market zincirlerinden kaynaklandığını savunuyor. Saygın, "Üreticiden tanesi 3 TL'ye satılan yumurta, marketlerde 9 TL'ye satılıyor. Bu fark ne üreticiye ne de tüketiciye yarıyor; aracıların cebine gidiyor. Fırsatçılık var" diyerek durumun çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yumurta ihracatına sınırlama getirilmesi gerektiği görüşü de gündemde.
Yumurta Krizi Derinleşiyor
Kış aylarındaki verim düşüşü, Ramazan ayında artan tüketim ve dış pazarlara olan yoğun talep, yumurta fiyatlarını kontrol edilemez bir noktaya taşıdı. Birçok tüketici, yükselen fiyatlar nedeniyle zor durumda kaldı. İç piyasadaki arz sıkıntısı, üreticilerin dış pazara yönelmesi ve aracılık sisteminin fiyatlara etkisi, yumurta krizinin çözülmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
Çözüm Bekleyen Kriz
Fiyat artışlarının temel nedenleri, iç piyasa ile ihracat arasındaki denge bozukluğu ve aracıların fırsatçılığı olarak öne çıkıyor. Üreticiler, iç piyasadaki riskler nedeniyle dış pazarı tercih ederken, Ramazan'ın da etkisiyle iç piyasa talebi arttı. Yumurta krizinin önlenmesi için sektöre yönelik düzenlemeler ve denetimler yapılması gerektiği görüşü giderek daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor.