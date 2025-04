Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklama: Trafikte yeni kurallar devreye girecek! İşte 32 maddelik kanun değişikliği taslağı...

2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde, 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda: maalesef olay yerinde, 75 canımızı yitirmiştik. 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası % 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, Değerli Basın Mensupları. Her biri, ayrı ayrı bir can. Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet, maalesef bu bayram tatilinde: her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın %41'i 'hız ihlalinden' kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü ''aşırı hızdan'' kaybettik.

Diğer sebepler arasında ise: geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kuralları ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var. İşte Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza: Gişede bekleyen tıra, arkadan çarpan araçta bulunan 4 öğretmenimiz, maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine, Pendik gişelerinde; benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem 'aşırı hız', hem de 'arkadan çarpma' ihlalleri yaşandı.

Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının % 45'i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da %44,6'sı yine aynı saat diliminde yaşandı. 'Zira; trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir canın, belki de canların kurtulması demektir. Bir emniyet kemeri, bir tık sesi, bir ailenin dağılmasını engelleyebilir. Oysa, yetişeceğiniz yer için yaptığınız bir hız; bir yavrumuzun yetim kalmasına yol açabilir. Yaşadığımız her kaza bize; tekrar tekrar aynı dersi veriyor. Her biri için 'Keşke' dedik. Ama 'keşke'ler hayat kurtarmıyor. Hayatı, hayatlarımızı; kurallar kurtarıyor. Dikkat kurtarıyor. Sorumluluk kurtarıyor. Buradan sizlerin aracılığıyla;bir kez daha çağrıda bulunuyorum. 'Lütfen' Trafikte aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.

Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki; Denetimlerimiz arttıkça ve 'Kural ihlallerine yönelik' caydırıcılık güçlendikçe, trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesileyle; trafik kurallarına harfiyen uyan, tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Trafikteki araç sayısını seyreltmek için, 28-30 Mart tarihleri arasında belli güzergahlarda, kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine kısıtlama getirmiştik. Bu araçlarımızın sürücülerine de, gösterdikleri sabır ve anlayış için özellikle teşekkür ediyorum."