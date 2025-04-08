Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklama: Trafikte yeni kurallar devreye girecek! İşte 32 maddelik kanun değişikliği taslağı...

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için; 81 il Valiliğimize, 'Trafik Tedbirleri''ni içeren genelgemizi gönderdik.

26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti: 'Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında,trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar.

Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yolu denetledik. Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, Sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler. 1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayımızı %30,6 artırdık. Ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, 'eksiklikleri giderilinceye kadar' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.