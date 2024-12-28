Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa kongresinde çok önemli açıklamalar! "Aramayanı biz arayacağız, küsenin kapısını biz çalacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke geneli partisinin devam eden kongrelerine katılmaya devam ederken bugün Bursa'da partisinin 8.Olağan kongresinde katılarak çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Şiir şehrimiz, medeniyet şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir, devirler değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez.

Bursa'da Balkan şehirlerimizden kardeşlerimiz var, Bursa'da geçmiş devletlerimizin farklı bölgelerinden kardeşlerimiz var. Bursa Üsküp'ün kardeşi olduğu kadar Saray Bosna'nın da kardeşidir. Bursa Halep'in Humus'un da kardeşidir, Hama'nın Şam'ın da kardeşidir. Rabbim Bursalı kardeşlerimizi korusun diyorum.

İl kongremiz vesilesiyle bugün bir kez daha şu muhteşem atmosferde bir araya geldiğimiz için Rabbime şükürler ediyorum.

Yol ve dava arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı kalpten teşekkür ediyorum. AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.

Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak, parti çalışmalarımıza dahil edeceğiz.

"KÜSENİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken yokluk zamanında partimiz için ayakkabısı çamurlanmış, sırf bu davaya inandığı için varını yoğunu parti için vermiş kişiler fedakarlık abideleridir. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa hep beraber biz yapacağız. Roman vatandaşlarımızın şu anlamlı sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. "Evde oturan ölür" diyorlar. Merhum Neşet Ertaş da "Aşk ile çalışan yorulmaz" diyor. Bizim de Bursa'da ve diğer illerimizde yapmamız gereken işte budur. Evde veya il, ilçe binasında oturmayacak sürekli sahada olacağız.

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Bursa doğal güzellikleriyle herkesi kendine meftun eden bir şehirdir. Bursa'mızın iş çevreleriyle bir araya geleceğiz. Bursa sanayisi yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor.

"YAŞANAN HER SIKINTININ FARKINDAYIZ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirsizlikler daha da arttı. Hayat pahalılığı Bursa'mızı da etkilemiştir. Sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir.

Sırf günü kurtarmak için verilen sonra unutulan sözler siyasete zarar verdi. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat verenler arkalarında hasar bıraktılar. Kendimiz bedel ödesek dahil ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik.

Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Artık dünyada itibarı artan bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak yaptık. Şahsi çıkarlarımız değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.

Ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam, enflasyon, gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANACAK"

2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyondaki düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız o ki buna gerek kalmayacak. Enflasyonu dizginledikten sonra bazı şeyleri daha rahat çözüme kavuşturma imkanına kavuşacağımız açıktır. Milletimizden sabır istememizin sebebi işte budur. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz