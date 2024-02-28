Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat paylaşımı: Bir daha izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat paylaşımı: Bir daha izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
ABB adayı Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Masasındaki son anketi paylaştı, oy oranını açıkladı
ABB adayı Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Masasındaki son anketi paylaştı, oy oranını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı projelerini açıklıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı projelerini açıklıyor
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
Sancaktepe Belediyesi proje tanıtım toplantısında yeni müjdeler de verdi!
Sancaktepe Belediyesi proje tanıtım toplantısında yeni müjdeler de verdi!
Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı
Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı
Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya'nın açıkladığı projeler kartalı uçuracak
Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya'nın açıkladığı projeler kartalı uçuracak
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu