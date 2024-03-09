Gurur dolu muhteşem bir haber daha! Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı

Türk savunma sanayisinde her gün yeni bir haber alırken bu haberlere Gurur dolu muhteşem bir haber daha eklenerek "KIZILELMA ve ANKA-3'e takılacak olan Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı.

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Türkiye savunma sanayisinde her geçen gün mesafeler katarak gücüne güç katmaya devam ederek, "KIZILELMA ve ANKA-3'e takılacak olan Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE HER GEÇEN GÜN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Türkiye’nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN’ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

"KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak!"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

"Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye’nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak! Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

TF6000 Projesi ile ülkemiz ilk kez askerî bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de ülkemize kazandırılmış oldu.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye, aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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