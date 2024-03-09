Ekrem İmamoğlu o metroyu da ben yaptım demişti! AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, bir programda yaptığı açıklamada ben yaptım dediği metro hattının, AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı kendisinin yapmadığı ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Ekrem İmamoğlu o metroyu da ben yaptım demişti! AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı metro hatlarını ben yaptım açıklamalarına AK Parti'den büyük tepki geldi.

İMAMOĞLU YAPMADIĞI METROYU BEN YAPTIM DEDİ

Göreve geldiği günden bugüne hiçbir metro ihalesi yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Temelini attığınız bir tane metro hattı var mı?" sorusuna AK Parti'nin başlatmış olduğu metro projelerini söyleyerek cevap verdi ancak bahsi geçen projelerin gerçekleşmemesi için de hayır oyu verdikleri ortaya çıktı.

mam1.webp

Temelini kendisinin attığını söylediği, Mahmutbey - Esenyurt, Göztepe - Ataşehir, Çekmeköy - Sancaktepe metro hatları 2017 yılında AK Parti tarafında İBB Meclisine sunulmuş ve CHP grubu tarafından hayır oyu verilmesine rağmen oy çoğunluğu ile kabul edilmişti.

İstanbul'da yapılan diğer metro hatları ile ilgili bilgiler:

Ekrem İmamoğlu'nun ben yaptım diyerek açılışlarını gerçekleştirdiği metro hatlarının ise neredeyse tamamına yakını AK Parti döneminde yapıldı.

mam2.webp

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının yüzde 94'ü AK Parti tarafından yapıldı.
Dudullu - Bostancı metro hattının yüzde 70'i AK Parti, yüzde 30'u İmamoğlu tarafından gerçekleşti.
Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy metro ve tramvay metro hattının yüzde 89'u AK Parti, yüzde 11'lik geri kalan kısmı İmamoğlu tarafından hizmete sunuldu.

mam3.webp

YENİ YAPILAN TEK PROJE YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan biz yaptık dediği metroların, 2017 yılında İBB Meclisinde oylandığını belgeleriyle açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

mam4.webp

"Son 5 yılda ulaşım adına kara yolu, raylı sistemler ve deniz taşımacılığı da dahil sıfırdan yapılan hiçbir proje yok. Ben yaptım dediği 3 metro hattının finansmanıyla ilgili kararda bütün CHP grubuyla beraber o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ret oyuna rağmen bu 3 metro hattının finansmanı için onay çıkmıştır ve bizim dönemimizde başlamıştır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rüyada kuzu gördüm! Kuzu görmenin anlamı nedir?
Rüyada kuzu gördüm! Kuzu görmenin anlamı nedir?
Mukabele ne zaman, hangi kanalda? Diyanet TV mukabele saatleri
Mukabele ne zaman, hangi kanalda? Diyanet TV mukabele saatleri
İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor
İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor
Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı! 100 bin TL hibe, ''İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz ''
Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı! 100 bin TL hibe, ''İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz ''
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu o metroyu da ben yaptım demişti! AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı
Ekrem İmamoğlu o metroyu da ben yaptım demişti! AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
Söylemler gitgide sertleşiyor: AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var!
Söylemler gitgide sertleşiyor: AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var!
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı
5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı
Çok Okunanlar
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan olay yaratacak açıklamalar! ''Doğru bulmuyorum, hepsi bir birine benziyor''
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan olay yaratacak açıklamalar! ''Doğru bulmuyorum, hepsi bir birine benziyor''
Güzel sanatçı Hadise kırmızı elbisesi ile yaktı geçti, yürekleri hoplattı, görenleri kendine hayran bıraktı
Güzel sanatçı Hadise kırmızı elbisesi ile yaktı geçti, yürekleri hoplattı, görenleri kendine hayran bıraktı
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları