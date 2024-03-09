Ekrem İmamoğlu o metroyu da ben yaptım demişti! AK Parti İstanbul il başkanlığı gerçekleri tek tek açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı metro hatlarını ben yaptım açıklamalarına AK Parti'den büyük tepki geldi.

İMAMOĞLU YAPMADIĞI METROYU BEN YAPTIM DEDİ

Göreve geldiği günden bugüne hiçbir metro ihalesi yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Temelini attığınız bir tane metro hattı var mı?" sorusuna AK Parti'nin başlatmış olduğu metro projelerini söyleyerek cevap verdi ancak bahsi geçen projelerin gerçekleşmemesi için de hayır oyu verdikleri ortaya çıktı.

Temelini kendisinin attığını söylediği, Mahmutbey - Esenyurt, Göztepe - Ataşehir, Çekmeköy - Sancaktepe metro hatları 2017 yılında AK Parti tarafında İBB Meclisine sunulmuş ve CHP grubu tarafından hayır oyu verilmesine rağmen oy çoğunluğu ile kabul edilmişti.

İstanbul'da yapılan diğer metro hatları ile ilgili bilgiler:

Ekrem İmamoğlu'nun ben yaptım diyerek açılışlarını gerçekleştirdiği metro hatlarının ise neredeyse tamamına yakını AK Parti döneminde yapıldı.

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının yüzde 94'ü AK Parti tarafından yapıldı.

Dudullu - Bostancı metro hattının yüzde 70'i AK Parti, yüzde 30'u İmamoğlu tarafından gerçekleşti.

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy metro ve tramvay metro hattının yüzde 89'u AK Parti, yüzde 11'lik geri kalan kısmı İmamoğlu tarafından hizmete sunuldu.

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YENİ YAPILAN TEK PROJE YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan biz yaptık dediği metroların, 2017 yılında İBB Meclisinde oylandığını belgeleriyle açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Son 5 yılda ulaşım adına kara yolu, raylı sistemler ve deniz taşımacılığı da dahil sıfırdan yapılan hiçbir proje yok. Ben yaptım dediği 3 metro hattının finansmanıyla ilgili kararda bütün CHP grubuyla beraber o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ret oyuna rağmen bu 3 metro hattının finansmanı için onay çıkmıştır ve bizim dönemimizde başlamıştır."