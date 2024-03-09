Mukabele ne zaman, hangi kanalda? Diyanet TV mukabele saatleri

Mukabele her gün saat 07:00 ve 15.00'te Diyanet TV'de yayınlanacak. Mukabelelerin Diyanet TV, TRT 1 ve Haber 7'de yayınlanması bekleniyor.

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Mukabele Ne Demek?

Mukabele, bir kişinin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun sessizce takip etmesi anlamına gelir. Mukabele, karşılıklı okuma anlamına gelir. Hz. Peygamber'in son Ramazan ayında okuduğu sırayla, Kur'an Hz. Ebubekir tarafından mushaflaştırıldı ve Hz. Osman tarafından teksir edildi ve büyük şehirlere dağıtıldı. 600'den fazla sayfadan oluşan kitap düzeni, yaklaşık yirmi sayfadan oluşan otuz cüze ayrıldı. Mukabele, özellikle Ramazan ayında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneğidir.