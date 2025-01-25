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Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

SÖZ VERDİĞİ DAVETE, İCABET ETTİ

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Aile üyeleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdiği davete icabet etti: Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.

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Kaynak:AA

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