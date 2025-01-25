Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlar aman dikkat! Cumartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, sabah kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi gece 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5,batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, akşam 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.