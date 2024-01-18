Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok

AK Parti'nin 48 ilde adayını açıkladığı aday tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak Turgut Altınok olarak açıkladı.
Adaylığının kesinleşmesini ardından Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
"en büyük şereftir…"
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…”