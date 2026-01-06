Cumhurbaşkanı Erdoğan Genç İstihdam Hamlesi Tanıtım Programı'nda konuştu: Müjdeler peş peşe geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda mezun olan gençlere verilecek destek için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde;

"BAZI DEĞERLER ÖNEMİNİ ASLA YİTİRMEZ"

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gençliğin Üretim Çağı-Güç Programı vesilesiyle sizleri burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsına 81 ilimizdeki gençlerimizin, vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı gönderiyorum.

Programa katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.

Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLI"

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.

4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük.

Biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz.

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz."

"STAJ DESTEKLERİNDE ADIMLAR ATACAĞIZ"

Staj desteklerinde adımlar atacağız. Staj desteği için 27 milyar TL ayırdık. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız.

STAJ BAŞVURULARI İŞ-KUR ÜZERİNDEN

Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor.

Geleceğim meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz."

"GENÇLER 'EV GENCİ' İFADESİYLE HEDEF ALINIYOR"

Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizin potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz."

