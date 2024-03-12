Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle gerçekleştirdiği iftar programında ateş püskürdü…

İsrail, Gazze’de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm müslümanların Ramazan sevinci yaşadığı günlerde Filistinliler, hüzünlü bir şekilde Ramazan ayını karşıladı.

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CUMHURBAŞKANI, İSRAİL’E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında büyükelçilerle bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Ramazan ayında İsrail’in saldırılarına devam ettiğini söyledi ve ekledi;

“Ramazanı maalesef Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan hadiseler nedeniyle bu sene buruk karşıladık. Gönül coğrafyamızda acıların, gözyaşlarının devam etmesi nedeniyle gerçekten üzüntü içerisindeyiz.

5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli yaralandı. İsrail, 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla zaten Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirmişti.”

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KATİLE KATİL DEMEK

“Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil bölgeyi ziyaret eden herkes söylüyor. Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Şimdiye kadar gizli açık her yolu denediler.

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Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin.”

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