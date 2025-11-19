Böcek ailesinin ölümüne ilişkin rapor açıklandı!

Son dakika haberi...İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, Böcek ailesinin yediği yemeklerin raporu açıklandı...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Böcek ailesinin yediği yemeklerde uygunsuz madde tespit edilemedi.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin olayda yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

YİYECEKLERİN SONUCU ÇIKTI

Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal'ın ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örnekler raporu savcılığa ulaştı.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Böcek ailesinin yediği yemeklerde uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi.

ADLİ TIP RAPORU

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor da çıkmıştı. Raporda şu ifadelere yer verilmişti:

"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne, baba ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir. Ancak anne, baba ve çocuklardan otopside alınan örneklerin, patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir. Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri, kutuları ve çarşaf örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilmiş olup kimyasal içerikleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince incelenecektir."

