Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak bu yoldan çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak bu yoldan çıkacağız"

"Kimseyi ayıramayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz"

"Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak, Muhalefetin kale olarak gördüğü yerlerde zafer bizim olacaktır"