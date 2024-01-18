Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na katılarak adayları bir bir tanıttı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan: "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak bu yoldan çıkacağız" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak bu yoldan çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak bu yoldan çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

"Kimseyi ayıramayacak, kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

"Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak, Muhalefetin kale olarak gördüğü yerlerde zafer bizim olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilde adaylarını açıkladı! İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilde adaylarını açıkladı! İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da belli oldu
Meral Akşener'den CHP'ye sert çıkış: Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın
Meral Akşener'den CHP'ye sert çıkış: Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın
Pakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti
Son Haberler
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
İYİ Parti'den CHP'ye çok ağır sözler: ''Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı saftasınız''
İYİ Parti'den CHP'ye çok ağır sözler: ''Sırtını PKK'ya yaslayanlarla, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerle aynı saftasınız''
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var