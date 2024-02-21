Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'dan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu" dedi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)