Cumhur ittifakı adayı Murat Kurum açıkladı! İşte İstanbul'daki son seçim anket sonuçları

Cumhur ittifakının İstanbul adayı Murat kurum, canlı yayında masasındaki son anketi açıkladı. Ekrem İmamoğlu kanadının yarış başlamadan önce 8-10 puan öndeyiz dediğini belirten Murat Kurum, 'Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik' dedi.

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Cumhur ittifakı adayı Murat Kurum açıkladı! İşte İstanbul'daki son seçim anket sonuçları

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında elindeki son anketi açıkladı. "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak." diyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.

İşte Kurum'un anketlerle ilgili açıklamaları...

İstanbullular 40 günü iple çekiyor

Biz gittiğimiz her yerde öyle bir sevinç görüyoruz ki İstanbullular 40 günü iple çekiyorlar. Yapılan anketlerde de 8-10 puan yukarıda oldukları manipülasyonlarını yapıyorlardı. Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik.

Uçup kaçıyorlardı ne oldu!

Sahadaki anket en gerçekçi ankettir en doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de hatırlayın. Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu?

İstanbullunun aklıyla alay edilmez!

Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez.

Kaynak: Hurhaber

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