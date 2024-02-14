Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da! Resmi devlet töreniyle karşılandı

12 yıllık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da! Resmi devlet töreniyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geldiği başkent Kahire'de havalimanında karşılanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte İttihadiye Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefine sarayda top atışı gerçekleştirildi. Erdoğan, daha sonra sarayda Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İstiklal Marşı ve Mısır milli marşının okunmasının ardından tören kıtasını selamladı. İki lider, baş başa ve heyetlararası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Erdoğan'a Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

aw141788-03.jpg

Mısır-Türkiye ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a son ziyaretini 2012'de gerçekleştirmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbeyle devrilmesinin ardından bozulmuştu.

Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için 2021'in başından bu yana birçok kez bir araya gelmişti. Haziran 2022'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın Kahire'deki yıllık zirvesine katılarak, 9 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk bakan olmuştu.

Daha sonra Erdoğan ile Sisi, Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkışmıştı.

aw141788-12.jpg

İki lider daha sonra kasım ayında Suudi Arabistan ve eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya gelmişti.

İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

Türkiye, Mısır'ın en büyük 5. ticaret ortağı

Mısır Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, Mısır'ın en büyük 5. ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’dan Pendik’e Bir İrtibat Bürosu Daha…
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’dan Pendik’e Bir İrtibat Bürosu Daha…
AK Parti kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan Tokatlılar derneğine ziyaret
AK Parti kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan Tokatlılar derneğine ziyaret
Pendik'te tarihe geçecek aday adaylığı! Türkiye'nin en gençlerinden...
Pendik'te tarihe geçecek aday adaylığı! Türkiye'nin en gençlerinden...
Alper Gezeravcı'ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayınladı
Alper Gezeravcı'ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayınladı
Son Haberler
Oğlak burcu sevgiliniz varsa bunu bilmelisiniz! Oğlak burcuyla evlenen yaşadı
Oğlak burcu sevgiliniz varsa bunu bilmelisiniz! Oğlak burcuyla evlenen yaşadı
Bitcoin’in market değeri 1 trilyon doları aştı: Yatırımcılar için yükseliş çağı…
Bitcoin’in market değeri 1 trilyon doları aştı: Yatırımcılar için yükseliş çağı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da! Resmi devlet töreniyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da! Resmi devlet töreniyle karşılandı
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi
Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Çok Okunanlar
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Küçükçekmece'deki saldırı ilgili yeni gelişme! 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'deki saldırı ilgili yeni gelişme! 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP'de büyük İstanbul Krizi! İstanbul aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı İmamoğluna yoğun protesto yapıldı
CHP'de büyük İstanbul Krizi! İstanbul aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı İmamoğluna yoğun protesto yapıldı
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek