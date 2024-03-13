Cumhur ittifakı Kartla Belediye başkan adayı Karakaya gençlerle buluştu

Saraylar Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan cumhur ittifakı kartal belediye başkan adayı Mimar Hüseyin Karakaya, iftar sonrasında da Kartallılarla kucaklaşmaya devam etti

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Cumhur ittifakı Kartla Belediye başkan adayı Karakaya gençlerle buluştu

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını sürdürüyor.

KARAKAYA KAFE VE RESTORNTLARDA GENÇLERLE BULUŞTU

Saraylar Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Mimar Karakaya, iftar sonrasında da çalışmalarına devam etti. Kartallılar ile kucaklaşan Mimar Karakaya, kafe ve restoran ziyaretleri yaparak gençlerle buluştu.

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"KARTALLI GENÇLER 15 YILDIR UNUTULDU"

Projelerini anlatan ve gençlerle sohbet eden Karakaya, 15 yılda gençlerin de unutulduğunu söyledi.

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Birbirinden prestijli projelerle Kartallıların ve gençlerin karşısına çıktığını belirten Mimar Karakaya, “Biraz daha sabredin. 1 Nisan sabahından itibaren kentteki değişen atmosferi hissedeceksiniz” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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