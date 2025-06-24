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Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'

Açıklamaları ile hep gündem olan Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Altay'lı için 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin' diyerek olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'
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Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir dönem hemen per hafta programına konuk olduğu Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fatih Altaylı'yı müfteri (kara çalan, iftira eden) olarak niteleyen Cübbeli, "Darısı diğer müfterilerin başına gelsin" dedi.

CÜBBELİ AHMET HOCADAN OLAY PAYLAŞIM

Ne hikmetse...

Cübbeli'nin 'belayı buluyorlar' diye sıraladığı isimlerin arasında, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz gibi isimler de yer alıyor. Cübbeli Ahmet'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"BAŞLARINA BELA GELECEKLER ÖNCE BİZİM CAMİNİN DUVARINA İŞİYORLAR"

"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar.

Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin Palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi.

Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altaylı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'

Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum.

Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar.

Darısı diğer müfterilerin başına gelsin."

Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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