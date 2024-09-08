Cübbeli Ahmet olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı yapıldı? Cübbeli Ahmet hoca'ya kim saldırdı, neden saldırdı?

Son dakika haberi: İsmail ağa cemaatinin önemli isimlerinden bir olan Cübbeli Ahmet bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'ye iki tellide bir dernek çıkışında bir kişinin boğazına sarılarak saldırı yapıldı? Cübbeli Ahmet hoca'ya kim saldırdı, neden saldırdı?

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Son Dakika Haberleri: İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

CÜBBELİ AHMET HOCA DERNEK ÇIKIŞINDA BİR KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale…

Cübbeli Ahmet olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı yapıldı? Cübbeli Ahmet hoca'ya kim saldırdı, neden saldırdı?

CÜBBELİ AHMET HOCAYA KİM SALDIRDI NEDEN SALDIRDI

"Cübbeli Ahmet Hoca, zaten İŞİD’in Telegram kanalında 2 ay evvel bu fotoğraf paylaşılarak nerede bulursanız “öldür” tehdidine maruz kalmıştı. Bu olay da onu tezahürü olabilir. Şu anda Emniyet Birimleri işi derinlemesine araştırıyor. Bir bilgi olursa paylaşılacaktır."

Bir televizyon programına katılan Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamalarda İbda- c ve FETÖ Terör örgütü saldırmış olabilir şuanda kimin saldırdığını bilmiyorum. dedi.

CÜBBELİ AHMET HOCAYA SALDIRAN KİŞİ BELLİ OLDU!

Cübbel Ahmet hocanın avukatı Emir Akpınar, cübbeli Ahmet hocaya saldıran kişinin ismail ağa cemaati içinden karşıt görüşten olan A.A şahıslı kişinin olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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