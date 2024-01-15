Çok tartışılıyordu: Yapay zeka konusuna IMF Başkanı’da dahil oldu: Dünyanın neredeyse yarısı işini kaybedecek!

Uluslararası Para Fonu'nun analizine göre yapay zeka, küresel işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyeceğini söyledi. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan piyasalara ve düşük gelirli ülkelere göre daha fazla riskle karşı karşıya kalacak.

IMF BAŞKANI’NDAN UYARI NİTELİĞİNDE TESPİT

IMF Genel Başkanı Kristalina Georgieva, yay zeka ile ilgili bir çalışma paylaştı. İş dünyasında oldukça çok tartışılan konuya dahil olan Georgieva, konuya ilişkin bir çalışmasında şunları söyledi;

“İşlerin kabaca yarısı AI entegrasyonundan yararlanabilir ve üretkenliği artırabilir. Diğer yarısı için, yapay zeka uygulamaları şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen ve işgücü talebini düşürebilecek, daha düşük ücretlere ve işe alımların azalmasına yol açabilecek temel görevleri yerine getirebilir. En uç durumlarda, bu işlerin bir kısmı ortadan kalkabilir.”

EŞİTSİZLİK ORTAYA ÇIKACAK

“Çoğu senaryoda yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecektir. Bu, politika yapıcıların teknolojinin toplumsal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gereken sorunlu bir eğilim.”