Çok tartışılan maçı Galatasaray kazandı ve liderliği geri aldı…

Rams Park’ta Galatasaray evinde, Antalyaspor’u konuk etti. İkili mücadelelerin öne çıktığı ve pozisyonların yaşandığı maçta kora kor bir oyun sergilendi.

MAÇIN SKORU İLK YARIDA TAYİN EDİLDİ

Sarı kırmızılılar, mücadelenin 11. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34. dakikada ise Antalyaspor’dan karşılık geldi. Sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski’nin yaptığı ortaya Sander van de Streek kafa vuruşuyla beraberliği getirdi.

İlk yarının bitimine eklenen 4 dakika süre eklendi. 45+’da gelen Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci gölüyle ilk yarının ve maçın skoru tayin edildi. Ayrıca ikinci yarıda Kerem bir penaltı daha kaçırdı.