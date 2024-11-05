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Çitos Efe koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamıyor

2016 yılında "Çocuktan Al Haberi" programında şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğüyle fenomen haline gelen Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı. 12 yaşında Efe Koçyiğit'i görenler hayrete düştü.

Çitos Efe koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamıyor
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2016 yılında "Çocuktan Al Haberi" programında sempatik davranışları, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle milyonlarca insan tarafından sevildi. Uzun süre ekranlardan uzak kalan "Çitos Efe" olarak bilinen Efe Koçyiğit'in son görüntüsü yayınlandı. Sosyal medyada Çitos Efe'nin büyümüş halini görenler hayrete düştü.

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Yemeğe olan düşkünlüğüyle tanınan Efe Koçyiğit, programda fenomen haline geldikten sonra bakanlık görevine getirildi. Ekrana çıkan çocukların maddi olarak sömürülmelerini önlemeye çalışan bakanlık, Efe'nin ailesine obezite konusunda uyardı.

12 yaşında olan Efe Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Hayrettin'in sunduğu "Kaos Show"a katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Çitos Efe, "Maşallah, ne kadar büyümüşsün!" ve "Hiç değişmemişsin" gibi çok sayıda yorum aldı.

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