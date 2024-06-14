Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı

Küresel piyasalarda altın ivme kaybetti. Son günlerde ons altında ciddi düşüşler meydana geldi. Mayıs’ta zirvenin ardından bir miktar geri çekilme başladı. Bu esnada Çin ise, alımları yavaşlattı.

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Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı

Altın Mayıs ayında ons başına 2.450 dolarla rekor seviyeye ulaştı. O zamandan beri ons başına 2.329 dolara kadar geriledi. Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin'in altın talebi Mayıs ayında dört yılın en düşük seviyesini gördü.

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ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDEN DÜŞTÜ, ÇİN FİZİKSEL TÜKETİM AZALDI

Altın fiyatları zirveden bu yana yumuşadı. Çin'in altın borsasında işlem gören fonlara olan ilgisinin devam etmesine rağmen, ülkedeki fiziksel altın tüketimi Mayıs ayında önemli ölçüde azaldı. 8 Haziran'da Çin'in talepteki düşüşü bildirdi. Jia,

“SGE’den altın çekilmesi Mayıs ayında 82t, 49t daha düşük m/m ve 30t daha düşük y/y. Altın fiyatı, tüketicinin altına [mücevher] olan ilgisini düşürdü ve Mayıs ayı başlarında beş günlük Uluslararası İşçi Bayramı Tatili sırasında beklenenden daha zayıf satışlara yol açtı. Geleneksel bir talep artışı ve bu eğilim ayın geri kalanında devam etti.”

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ALTINDA YENİ ÖNGÖRÜ

Ons başına 2.329 dolar fiyatla satılan saf altın, hafta için %1,5 ve son 90 günde %14,4 arttı. Trading.biz'de finansal analist olan Saqib Iqbal, bir notta, mevcut seviyelerden hafif bir düşüş öngördü. Federal Rezerv'in faiz indirimleri konusundaki sessizliği ve Çin'in geçen ayki talebinin azalmasına bağladı. Trading.biz piyasa analisti,

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“Fed'in temkinli yaklaşımını sürdürdüğü için altın fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Jerome Powell'ın faiz indirimi hakkında herhangi bir ipucu vermediğini gördük. Önümüzdeki ay altın fiyatlarının 2250$-2300$ arasında değiştiğini görüyorum.

Tutarlı daha yumuşak [tüketici fiyat endeksi] TÜFE raporları ve işsizlik oranının yükselmesi, Federallerin Eylül ayında faizleri düşürmesine izin verecektir. Ancak o zaman altın fiyatları 2.400 doların üzerine çıkabilir.”

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