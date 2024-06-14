Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri hakkında: "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor." açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek açıklamada, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor." ifadesine yer verdi.Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçları değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor"

Enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek'in açıklamaları:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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