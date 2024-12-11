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Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu: İşte o ilginç görüntüler...

Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu! Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu: İşte o ilginç görüntüler...

Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu: İşte o ilginç görüntüler...
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Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu! Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu: İşte o ilginç görüntüler...

Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki bazı iskelelerinde, dalgaların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu: İşte o ilginç görüntüler...

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde buzlanma meydana geldi.

Çıldır Gölü'nde kıyıya vuran dalga bile dondu: İşte o ilginç görüntüler...

Soğuk nedeniyle Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bazı kesimleri buz tuttu, donmayan bölgelerde ise rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu.Gölün Ardahan tarafındaki bazı iskelelerinde dalgalar nedeniyle buz kütleleri ve sarkıtlar meydana geldi.

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Kaynak:AA

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