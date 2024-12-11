Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye gündemi ile ilgili önemli açıklamalar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Gazze halkını hürmetle selamlıyorum. Ümidini Türkiye'ye bağlamış kardeşlerime selam gönderiyorum. Özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize selam, sevgi ve en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 76 sene geçti. İçeriğinin uygulanması noktasında hassasiyet gösterilmiyor.

Belgenin kabulü sadece İsrail'in hukuk tanımazlığına değil Balkanlar'daki soydaşlarımızın zorunlu göçe tabi tutulmasına kadar farkı bölgelerde çok ağır insan hakları ihlallerine şahitlik ettik.

Farklı bölgelerde çok ağır insan hakları ihlallerine şahitlik ettik. BM İnsan Hakları Beyannamesi'nin zamanla içi boşaltılmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını en fazla oyanlar dünyada bunun güya savunuculuğunu üstlenenlerdir.

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"BATI ÜLKELERİ CANİLERE KOL KANAT GERDİ"

Masumları katleden caniler batılı ülkeler tarafından kollandı, baş tacı yapıldı. Suriye'de en vahşi zulümler işlenirken Batı'dan ses çıkmadı. Batı ülkeleri canilere kol kanat gerdi. Tarihin en vahşi zulümleri işlenirken ses dahi çıkarmadılar.

Dünyada insan haklarına riayet konusunda yaşanan gerilemenin sebebi sınıfsal, samimiyetsiz ve riyakar politikalardır.

Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik.

"SURİYELİLERİ 13 YIL MİSAFİR ETTİK"

Suriyeli muhacirleri en güzel şekilde 13 yıl misafir ettik. Biz ensarız. Bir muhacir neyi yapıyorsa biz bunu yapmaya mecburuz dedik. Sizi kovacağız diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. Bu süreci zehirlemek isteyenler oldu. CHP'nin eksi genel başkanı nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret etti. Sırf seçimde üç beş oy daha fazla alabilmek uğruna inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Sonuçta vicdan insanlık merhamet dayanışma kazandı.

Suriye'de vicdan kazandı, yüce gönüllülük kazandı.

Eli kanlı Baas rejiminin sone ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır.

"CHP, DİKTATÖR KİM ÖĞRENMEK İSTİYORSA BAAS'IN GÜNAH DEFTERİNE BAKSIN"

Yıllarca şahsımıza diktatör dediler. Ülke ülke dolaşarak Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiler. CHP'ye tavsiyem diktatör kime denir öğrenmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini izlesinler. Gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas'ın günah defterine baksınlar.

Suriye'de huzura giden yol açıldı. Gönüllü geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır.

"MİLLETÇE FARKLILIKLARA DEĞİL, ORTAK NOKTALARIMIZA ODAKLANMALIYIZ"

İç cephemizi güçlendirmeyi amaçlayan hamlelerin arkasında, Türkiye'yi bölgemizdeki tehdit ve tehlikelerden uzak tutma arzumuz vardır. Gerilimlerin tırmandığı ve toplumsal fay hatlarının kaşındığı bir dönemde milletçe farklılıklara değil, ortak noktalarımıza odaklanmalıyız."

Kaynak: Haber7

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