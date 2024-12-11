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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku...

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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku...
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarında nefes kesen maçlar ve sonuçlarına sahne olurken Milli futbolcularımızdan Arda Güler, son dakika oyuna girerken Hakan Çalhanoğlu oyundan erken çıkarken, Mohamed Salah da tarihe geçerken, Real Madrid ise Mbappe'de şoku yaşadı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 1 115

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftanın ilk gününde oynanan zorlu karşılaşmalar sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 2 215

Günün 20.45 seansında İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 3 315

SALAH TARİHE GEÇTİ

Kırmızılara galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 4 415

Mısırlı futbolcu bu golle Liverpool tarihinde Avrupa kupalarında 50 gole ulaşan ilk isim oldu. Bu sonuçla 6'da 6 yapan Arne Slot'un öğrencileri, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 5 515

LEVERKUSEN, INTER'İ SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi Inter, konuk olduğu Bayer Leverkusen'e son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Alman ekibini galibiyete taşıyan gol 90. dakikada Nordi Mukiele'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 6 615

HAKAN ÇALHANOĞLU OYUNDAN ALINDI

Leverkusen, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 7 715

REAL MADRİD, ATALANTA'YI 3-2 İLE GEÇTİ

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 8 815

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kylian Mbappe, 56. dakikada Vinicius Junior ve 59. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 9 915

ARDA GÜLER SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

Milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 10 1015

REAL MADRID'DE MBAPPE ŞOKU

Karşılaşmanın gol perdesini Fransız yıldız Kylian Mbappe, 35. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Mbappe'nin durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 11 1115

MBAPPE MESSI SONRASI TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 12 1215

BAYERN MÜNİH, SHAKTAR DONETSK'İ 5-1 MAĞLUP ETTİ

Günün en gollü maçında Bayern Münih, Shaktar Donetsk'i 5-1'lik skorla farklı mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 13 1315

Bayern'in gollerini Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala ve Michael Olise (2) atarken, Shaktar'ın golü Kevin'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 14 1415

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

20.45 Girona - Liverpool: 0-1

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic: 0-0

23.00 Atalanta - Real Madrid: 2-3

23.00 Bayer Leverkusen - Inter: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku... 15 1515

23.00 Club Brugge - Sporting CP: 2-1

23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain: 0-3

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: 1-5

23.00 Leipzig - Aston Villa: 2-3

23.00 Brest - PSV Eindhoven: 1-0

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