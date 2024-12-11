Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku...

Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarında nefes kesen maçlar ve sonuçlarına sahne olurken Milli futbolcularımızdan Arda Güler, son dakika oyuna girerken Hakan Çalhanoğlu oyundan erken çıkarken, Mohamed Salah da tarihe geçerken, Real Madrid ise Mbappe'de şoku yaşadı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

1 15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftanın ilk gününde oynanan zorlu karşılaşmalar sona erdi. 2 15 Günün 20.45 seansında İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 3 15 SALAH TARİHE GEÇTİ Kırmızılara galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti. 4 15 Mısırlı futbolcu bu golle Liverpool tarihinde Avrupa kupalarında 50 gole ulaşan ilk isim oldu. Bu sonuçla 6'da 6 yapan Arne Slot'un öğrencileri, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 5 15 LEVERKUSEN, INTER'İ SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi Inter, konuk olduğu Bayer Leverkusen'e son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Alman ekibini galibiyete taşıyan gol 90. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. 6 15 HAKAN ÇALHANOĞLU OYUNDAN ALINDI Leverkusen, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. 7 15 REAL MADRİD, ATALANTA'YI 3-2 İLE GEÇTİ Milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. 8 15 İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kylian Mbappe, 56. dakikada Vinicius Junior ve 59. dakikada Jude Bellingham kaydetti. 9 15 ARDA GÜLER SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ Milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. 10 15 REAL MADRID'DE MBAPPE ŞOKU Karşılaşmanın gol perdesini Fransız yıldız Kylian Mbappe, 35. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Mbappe'nin durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. 11 15 MBAPPE MESSI SONRASI TARİHE GEÇTİ 12 15 BAYERN MÜNİH, SHAKTAR DONETSK'İ 5-1 MAĞLUP ETTİ Günün en gollü maçında Bayern Münih, Shaktar Donetsk'i 5-1'lik skorla farklı mağlup etti. 13 15 Bayern'in gollerini Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala ve Michael Olise (2) atarken, Shaktar'ın golü Kevin'dan geldi. 14 15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle: 20.45 Girona - Liverpool: 0-1 20.45 Dinamo Zagreb - Celtic: 0-0 23.00 Atalanta - Real Madrid: 2-3 23.00 Bayer Leverkusen - Inter: 1-0 15 15 23.00 Club Brugge - Sporting CP: 2-1 23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain: 0-3 23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: 1-5 23.00 Leipzig - Aston Villa: 2-3 23.00 Brest - PSV Eindhoven: 1-0



