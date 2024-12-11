Son dakika haberi: Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi!
Son dakika haberi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.
Son dakika haberi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.
Son dakika haberi! Adaylığı tartışma konusu olan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.
Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda Savaş'ın CHP'den ihraç edilmesine karar verdi.
Kaynak: SABAH
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye gündemi ile ilgili önemli açıklamalar!
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Mohamed Salah tarihe geçti! Hakan Çalhanoğlu hüsrana uğradı | Madrid'de Mbappe şoku...
Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu: İlk sözleri bakın ne oldu...