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Son dakika haberi: Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi!

Son dakika haberi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

Son dakika haberi: Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi!
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Son dakika haberi! Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş partisinden ihraç edildi.

Son dakika haberi: Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi!

Son dakika haberi! Adaylığı tartışma konusu olan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda Savaş'ın CHP'den ihraç edilmesine karar verdi.

Kaynak: SABAH

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