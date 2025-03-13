'Çığlık Terapisi' ile kendilerini kaybettiler! Yere sopa vurmak, çığlık çığlığa bağırmak için servet ödüyorlar!

Son yıllarda popülerliği artan alternatif terapi yöntemleri arasına "Öfke Ritüeli" adı verilen ilginç bir uygulama eklendi.

Yurt dışında düzenlenen bu seanslara katılanlar, içlerindeki tüm öfkeyi dışa vurmak adına sopalarla yere vuruyor, çığlıklar atıyor ve bağırarak streslerini atmaya çalışıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu sıra dışı deneyime katılmak isteyen kişilerin 150 bin TL'yi gözden çıkarması oldu.

SOPALARLA TOPRAĞA VURUP BAĞIRDILAR

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan seanslarda, katılımcıların ormanlık bir alanda toplandığı, sopalarla toprağa vurarak bağırdığı ve adeta ilkel bir ritüel gerçekleştiriyormuş gibi hareket ettiği görüldü.

DİKKAT ÇEKEN SEANS

Çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, rehberler eşliğinde yönlendirildiği ve seans boyunca içlerindeki tüm öfkeyi bağırarak, haykırarak ve agresif hareketlerle dışa vurdukları dikkat çekti.