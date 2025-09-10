  1. Anasayfa
AYM kararını verdi! CHP'nin Kurultay davasında önemli gelişme!

CHP'nin 38. olağan kurultay iddianamesiyle mahkemeler arasında yaşanan görevsizlik anlaşmazlığında AYM'ye iptal başvurusu reddedildi.

Son dakika... AYM, CHP kurultay davasıyla ilgili görevsizlik kararı başvurusunu reddetti.

CHP'nin 38. olağan kurultay iddianamesiyle mahkemeler arasında yaşanan görevsizlik anlaşmazlığında AYM'ye iptal başvurusu reddedildi.

Haberle ilgili detaylar birazdan...

Orta Vadeli Program açıklandı maaşlar yeniden tek tek hesaplandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?Orta Vadeli Program açıklandı maaşlar yeniden tek tek hesaplandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Muş'ta dehşet anları: Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü!Muş'ta dehşet anları: Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü!

Ekrem İmamoğlu'nun prensesiydi, AK Parti'ye geçiyor! Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ettiEkrem İmamoğlu'nun prensesiydi, AK Parti'ye geçiyor! Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti

