Orta Vadeli Program açıklandı maaşlar yeniden tek tek hesaplandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Yılmaz "Burada yine enflasyon verileri devreye girmiş oluyor. 8. dönem toplu sözleşmesinde 2026'nın ilk dönemi yüzde 11 + 1.000 liralık da taban aylık zammı vardı. Bunlar hesabın içerisine geliyor. Tabii yine bitmiyor. 2025'ten de gelen yüzde 5'lik peşin alınan bir oran vardı. O da soyutlanıyor. Enflasyon farkı 28,5 üzerinden değerlendirildiği zaman 4.90 çıkıyor. Yüzde 11 de eklediğimiz zaman 16.44" ifadelerini kullandı.