Muş'ta dehşet anları: Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü!

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bulanık ilçe merkezinde meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

