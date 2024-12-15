CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan "Babasına iş isteyen küçük çocuğa skandal soru! "Baban hırsızlık yapar mı"?

CHP'li belediye başkanlarının skandallarının ardı arkası kesilmeyerek CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın babasına iş isteyen küçük cocuğa milletin ve kameraların önün adeta alay etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

SENİN BABAN RÜŞVET ALIR MI?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olay ise CHP'nin Ankara Keçiören Belediyesi'nde meydana geldi.

Daha önce pek çok keyfi uygulamaya imza atan CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocukla adeta alay etti.

SENİN BABAN HIRSIZLIK YAPAR MI?

Küçük çocuğa sorduğu sorular ise pes dedirtti. "Babamı zabıta yapar mısın?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi?" "Senin baban hırsızlık yapar mı?" diye soran Özarslan'ın tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.