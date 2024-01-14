CHP'li gazeteci Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım: ''Meral Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı''

CHP'li gazeteci Mine Kırıkkanat, Kuzey Irak Pençe- Kilit bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 9 askerimiz ile ilgili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasını eleştirerek sosyal medya hesabından ''Meral Akşener kimin bacısı olduğu ortaya çıktı'' yazarak çok çirkin paylaşımda bulunması tepkilere neden oldu.

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CHP'li gazeteci Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım: ''Meral Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı''

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Türkiye, acı haberle yasa boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

CHP'Lİ GAZETECİDEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

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CHP'li gazeteci Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım: ''Meral Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı''

AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı görüşme CHP yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'i eleştirdi. Türkiye'nin ortak gündemi üzerinden Erdoğan'la görüşen Akşener'i hedef alan Kırıkkanat, "Meral Akşener'in de kimin bacısı olduğu ortaya çıktı. Kocaman bir hayal kırıklığısınız" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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