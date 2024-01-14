CHP'li gazeteci Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım: ''Meral Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı''

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Türkiye, acı haberle yasa boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

CHP'Lİ GAZETECİDEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

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AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı görüşme CHP yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'i eleştirdi. Türkiye'nin ortak gündemi üzerinden Erdoğan'la görüşen Akşener'i hedef alan Kırıkkanat, "Meral Akşener'in de kimin bacısı olduğu ortaya çıktı. Kocaman bir hayal kırıklığısınız" ifadelerini kullandı.

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