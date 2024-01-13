MHP lideri Devlet Bahçeli'den hain saldırıya sert tepki: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit harekatında şehit düşen 9 asker için sosyal medyada mesaj yayınladı. Hainlere çok sert tepki gösteren Bahçeli, "Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den hain saldırıya sert tepki: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon sahasında bulunan bir üsse yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı ve sızma girişimi yapıldığını, çıkan çatışmada 9 kahraman askerin şehit düştüğünü, 4 kahraman askerin ise yaralandığını anımsattı.

Mesajında, "Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır." ifadesine yer veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD ile emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye'ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.

Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir."

Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milletinin tek ses ve tek nefes olduğunu vurgulayan Bahçeli, MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar yanında ve destekçisi olduğunu ifade etti.

"Terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır"

Bahçeli, meselenin sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.

Kahraman şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır."

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