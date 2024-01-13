Türkiye şehitlerini uğurluyor...Şehit babasının o sözleri gözyaşlarına boğdu: Seninle gurur duyuyorum, Vatan sağ olsun

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya Taşova'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba İbrahim Aslan'ın "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı

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Türkiye şehitlerini uğurluyor...Şehit babasının o sözleri gözyaşlarına boğdu: Seninle gurur duyuyorum, Vatan sağ olsun

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

"Seninle gurur duyuyorum"

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

"Kahrolsun PKK"

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

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