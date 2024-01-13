Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Son 24 saatte yapılan operasyonlarda onlarca terörist öldürüldü…

Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır dışı yürütülen operasyonlarda 57 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin hain saldırısının ardından TSK harekete geçti. Son 24 saat içinde üst üste operasyon düzenlendi.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, operasyonlarla ilgili bilgilendime geldi. Son yapılan açıklamaya göre, hain saldırının ardından şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. MSB, sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı;

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.”