CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi, ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!

CHP'li Başarır'dan olay sözler: ''Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" dedi. Başarır'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" dedi...

CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi, ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!
Yayınlanma:

CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!

CHP'li Başarır'dan olay sözler: ''Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" dedi. Başarır'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" dedi...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" dedi. Başarır'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP, Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi düzenlendi.

CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN OLAY SÖZLER

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklenen Başarır "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de.

"YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!

AK PARTİ'DEN BAŞARIR'IN SÖZLERİNE JET YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRILARA TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ"

İşte Çelik'in açıklamaları: "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

CHP'li Başarır, "Bu namuslu ve namussuzun savaşı" dedi, ortalık karıştı: AK Parti'den büyük tepki!

