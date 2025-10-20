Vatandaş hamsiye doyacak: Balık tezgahlarında hamsinin kilosu 70 TL oldu!

  1. Anasayfa
Yayınlanma:

Ordu'da balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 70 liradan satışa sunuluyor.Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, son günlerde özellikle hamsi avının yeniden arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü söyledi.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, bir süredir avladıkları bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit ve istavrit en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 70 liradan, mezgit 200, barbun 150 ve istavrit ise 100 liradan satılıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, son günlerde özellikle hamsi avının yeniden arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü söyledi.

Geçen hafta 100 ila 150 liradan satılan hamsinin kilogramının 70 liraya gerilediğini ifade eden Arslantürk, hamsinin bollaştıkça fiyatının düşmeye devam edeceğini dile getirdi.

Arslantürk, hamsinin yanı sıra tezgahta en çok istavrit ve mezgite ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!

Kritik maçın hakemi belli oldu: İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasında düdük çalacak o hakem!Kritik maçın hakemi belli oldu: İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasında düdük çalacak o hakem!

Suyla dolu alt geçitte can pazarı: Suya gömülen engelli yaşlı kadını itfaiye kurtardıSuyla dolu alt geçitte can pazarı: Suya gömülen engelli yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Kaynak:AA

