  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor!

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor!

Yayınlanma:
Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor!
Meteoroloji'den son tahminler geldi: Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 1 111

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji, sıcaklıkların bazı bölgelerde 7 dereceye kadar düşeceğini açıklarken, 76 ilde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. 8 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 2 211

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde etkisini gösteren bahar havasının yerini serin ve yağışlı hava alacak.

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 3 311

SICAKLIKLAR 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve doğu bölgelerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 4 411

76 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün yalnızca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bulunan 5 il dışında yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı.

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 5 511

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Artvin, Giresun, Rize, Trabzon, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 6 611

KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Kilis, Gaziantep ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 7 711

29 MAYIS CUMA

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 8 811

30 MAYIS CUMARTESİ

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 9 911

21 MAYIS PAZAR

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 10 1011

1 HAZİRAN PAZARTESİ

Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor! 11 1111

2 HAZİRAN SALI

HABERE YORUM KAT