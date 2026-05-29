Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: O bölgelere sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor!

76 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Bugün yalnızca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bulunan 5 il dışında yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı.