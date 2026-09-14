Beştepe'den Bülent Arınç'a zehir zemberek: Nikahı siyasi hesaplaşmaya çevirdi!

Oktay Saral, Arınç'ın Davutoğlu ailesinin nikah törenindeki konuşmasına tepki göstererek, "Bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Genç çiftin mutlu gününü siyasi hesaplaşmasına malzeme etmiş." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Revza Öğüt'ün Haliç Kongre Merkezi'nde kıyılan nikahında konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, nikah töreninde 13 dakikalık bir konuşma yaparak siyasete girdi.

Hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik, "Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi de davet üzerine gitti; ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. İkisi arasında büyük fark var. Biz Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz." sözlerini sarf etmişti.

ARINÇ'I TURAN TOPARLADI

Nikahı kıyan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Arınç'ın siyaset yapmasının törenin önüne geçmesinden rahatsız olduğunu belirterek, çiftten helallik istedi.

Haberin Devamı

CUMBURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN SERT TEPKİ

Arınç'ın sözlerine Beştepe'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ağır ifadelerle Arınç'ı hedef aldı.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Bir nikah törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.

Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hali de açıkça ortaya koymaktadır.

'Güzel günler göreceğiz çocuklar' sözüne verilen, 'Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim' cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur.

Sayın Arınç; nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."