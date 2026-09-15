Kozinoğlu soruşturması devam ediyor: Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin verdiği ifade dikkat çekti...

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıkta verdikleri ifade ortaya çıktı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi. Şaşmaz, Özdener ve Aysan yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"SENARYO NASIL YAZILDI?"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada üç senaristin ifadesinden detaylar paylaştı. Buna göre senaristlere “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” diye soruldu.

"TESADÜFEN DENK GELMİŞTİR"

Senaristlerin ise şu cevabı verdiği aktarıldı:

"Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur."

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