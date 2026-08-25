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CHP'den bir istifa haberi daha: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, YENİ Parti'ye geçti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiğini açıkladı.

CHP'den bir istifa haberi daha: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, YENİ Parti'ye geçti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'ye geçti...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'ye geçti...

Yüceer, kararının seçilmiş iradenin ve parti örgütünün yok sayılmasına yönelik itirazından kaynaklandığını belirterek, "Bu benim hayatımda aldığım en zor kararlardan biri" dedi.
Atatürk'ün yolunda, demokrasi ve millet iradesi için mücadele etmeye devam edeceğini ifade eden Yüceer, "Tekirdağ'ın yarınları için mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim sevdam da sorumluluğum da Tekirdağ" ifadelerini kullandı.

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