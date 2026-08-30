CHP'li isim itiraf etti: 36 yaş küçük sevgilisinin tam 30 yakınını işe almış!

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilişkisinin bulunduğu öne sürülen Çağla Konat hakkında dikkat çeken iddialara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Eski CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile çok sayıda şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, belediyedeki işe alımlar, para transferleri ve bazı şüpheliler arasındaki ilişkilerle ilgili tanık ifadeleri ve mali incelemelere yer verildi.

İddianamede adı öne çıkan isimlerden biri de Çağla Konat oldu. Konat'ın Mutlu'nun sevgilisi olduğu yönündeki iddiaların yanı sıra belediyedeki işe alımlar ve para hareketleriyle ilgili anlatımlar dosyaya girdi.

TANIKTAN “30 KİŞİ” İDDİASI

İddianamede ifadesi bulunan tanık Ali Karahasanoğlu, Çağla Konat'ın belediyede geniş bir çevresini işe aldırdığını ileri sürdü.

Karahasanoğlu, Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat başta olmak üzere yaklaşık 30 yakınının Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde çalışmaya başladığını ve bazı kişilere belediyeye ait lüks araçların tahsis edildiğini iddia etti.

Konat ise bu anlatımın aksine, belediyedeki açık pozisyonların Hasan Mutlu tarafından kendisine bildirildiğini, kendisinin de yakın çevresinden bazı kişileri bu kadrolar için referans gösterdiğini belirtti. Konat, işe alınan yakınlarının sayısının 10'u geçmediğini savundu.

Dosyada yer alan ifadelerden birinde Oğulcan Konat da belediyedeki görev sürecine ilişkin bilgi verdi. Konat, ablasının seçim döneminde Hasan Mutlu ile tanışması sonrasında Mayıs 2024'te belediyede çalışmaya başladığını, ilerleyen süreçte belediyeye ait Miss Kafe'nin müdürlüğünü yaptığını anlattı.

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İDDİANAMEDE 80 MİLYON LİRALIK PARA İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarından biri de yaklaşık 80 milyon liralık olduğu belirtilen para üzerinden yapılan konuşmayla ilgili oldu.

İddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı ile Adil Omur arasında geçtiği belirtilen bir görüşmenin içeriğine yer verildi.

Ses kaydında, söz konusu paranın Çağla Konat'ın kontrolünde tutulabileceğine ilişkin ifadelerin kullanıldığı aktarıldı. Görüşmede, “Çağla'da saklanabilir ama altın maltın bir şey olarak...” şeklindeki sözlerin yer aldığı belirtildi.

Savcılık, konuşmanın soruşturma kapsamında incelenen para hareketleri ve iddia edilen usulsüz işlemler açısından değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

AUDİ Q3 ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

İddianamenin mali inceleme bölümünde ise Çağla Konat'ın Audi Q3 marka araç satın alması öncesindeki para hareketlerine dikkat çekildi.

MASAK verilerine göre Konat'ın hesabına, araç alımından önce Hasan Mutlu tarafından 750 bin TL gönderildiği belirtildi. Bunun yanı sıra BAYPAŞ çalışanı ve Mutlu'nun kuzeni olduğu belirtilen Enes Kansız tarafından 316 bin 943 TL, Varol Taşdemir tarafından ise yedi ayrı işlemde toplam 350 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

Dosyada Mahmut Kılıç'ın da bu para trafiğine ilişkin beyanı yer aldı. Kılıç, Hasan Mutlu'nun kendisine nakit para verdiğini ve bu paranın Çağla Konat'ın hesabına gönderilmesini istediğini öne sürdü.

Kılıç, bu yöntemle Çağla Konat ve Oğulcan Konat'ın hesaplarına iki veya üç kez 50-60 bin lira civarında para gönderildiğini iddia etti.

“DANIŞMANLIK ÜCRETİ” SAVUNMASI

Hasan Mutlu ise Çağla Konat'a seçim sonrasında danışmanlık hizmeti karşılığında 750 bin TL ödeme yaptığını kabul etti.

Konat da Mutlu ile aylık 100 bin TL üzerinden bir danışmanlık anlaşması yaptığını, bu kapsamda kendisine yapılan ödemelerin bulunduğunu savundu. Konat, Mutlu'dan yaklaşık 800 bin TL daha alacağının kaldığını ileri sürdü.

Konat ayrıca, bu alacağını çevresine anlatmasının ardından kendisini telefonla arayan ve “Ayhan Mutlu” ismini kullanan bir kişinin tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü. Konat'ın iddiasına göre bu kişi kendisine, “Sülaleni ortadan kaldırırım” şeklinde tehditte bulundu.

SAVCILIK “DANIŞMANLIK” AÇIKLAMASINI YETERLİ BULMADI

İddianamede savcılığın, Hasan Mutlu ve Çağla Konat'ın para transferlerini yalnızca danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendiren savunmalarını yeterli bulmadığı görüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, Konat'a sağlandığı belirtilen bazı maddi imkanların kaynağının gayriresmi gelirlerden karşılanmış olabileceği belirtildi.

Ayrıca soruşturma başladıktan sonra Mutlu'nun doğrudan kendi banka hesabı yerine başka şüphelilerin hesapları üzerinden Konat'a para göndermeye devam ettiği yönündeki tespitlere de iddianamede yer verildi.

Kaynak: Haber7

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