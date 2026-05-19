Gençliğe emanet edilen mücadele: 19 Mayıs 1919

TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN GÜN

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. İşgal kuvvetlerine, saltanat düzenine ve teslimiyet anlayışına karşı yükselen direnişin sembolü olan bu tarih, Anadolu’da başlayacak destansı mücadelenin ilk kıvılcımı oldu.Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserine şu sözlerle başladı:“1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.”Bu sözler yalnızca bir tarihin değil, yeniden ayağa kalkacak bir milletin doğuşunun da ilanı olarak hafızalara kazındı.